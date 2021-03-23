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19:51   23 Марта 2021
Политика

Столтенберг заявил об отсутствии единства у НАТО по "Северному потоку — 2"

Столтенберг заявил об отсутствии единства у НАТО по "Северному потоку — 2"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал позицию военного Альянса касательно энергетического проекта "Северный поток — 2".

По его словам, несмотря на отсутствие единой позиции, Альянс выступает за расширение географии поставок энергоресурсов.

Ранее Столтенберг оценил вероятность вывода войск НАТО из Афганистана. Генсек отметил, что соответствующее решение пока не принято, сообщило Федеральное агентство новостей.

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#нато #столтенберг #СП-2

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