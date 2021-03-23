Столтенберг заявил об отсутствии единства у НАТО по "Северному потоку — 2"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал позицию военного Альянса касательно энергетического проекта "Северный поток — 2".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал позицию военного Альянса касательно энергетического проекта "Северный поток — 2".

По его словам, несмотря на отсутствие единой позиции, Альянс выступает за расширение географии поставок энергоресурсов.

Ранее Столтенберг оценил вероятность вывода войск НАТО из Афганистана. Генсек отметил, что соответствующее решение пока не принято, сообщило Федеральное агентство новостей.