Global Times: Россия слишком велика, чтобы Запад мог с ней справиться

Соединенные Штаты Америки допустили стратегическую ошибку, вступив в борьбу на два фронта – одновременно с Россией и Китаем, и в результате это может привести к поражению Америки.

Соединенные Штаты Америки допустили стратегическую ошибку, вступив в борьбу на два фронта – одновременно с Россией и Китаем, и в результате это может привести к поражению Америки.

Такое мнение излагается в материале китайского издания Global Times, автор которого проводит анализ прошедшей в Гуйлине встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с китайским коллегой, членом Госсовета КНР Ван И.

Как отмечает автор статьи, США и их основные союзники прикладывают массу усилий для того, чтобы обеспечить идеологическое проникновение в Россию и Китай. Кроме того, и в самих КНР и РФ есть люди, которые в силу разных причин не считают, что Москва и Пекин в состоянии поддерживать долгосрочно поддерживать стратегическое партнерство. Некоторые китайцы, например, беспокоятся, что Россия в случае смены руководства может опять попытаться наладить отношения с Западом и присоединиться к западной политике сдерживания Китая.

«Хотя международные отношения не могут вечно находиться в одном состоянии, стратегическое партнерство координации между Пекином и Москвой, сформировавшееся за последние три десятилетия, никоим образом не является временным и хрупким», — высказывает свое собственное мнение автор статьи.

Россия и Китай, напоминает он, урегулировали все имевшиеся между ними территориальные споры, и это способствует установлению долгосрочной дружбы и добрососедских отношений.

Запад же Россию никогда по-настоящему не понимал.

«Эта страна слишком велика, чтобы Запад мог с ней справиться, и она больше не питает иллюзий в отношении интеграции с Западом. Национальные интересы России требуют многополярного мира, где Россия сама является одним из полюсов. Это полностью соответствует устремлениям Китая, но существенно расходится с тем, на что возлагают надежды США», — рассуждает китайский журналист.

Москва и Пекин вне зависимости от того, что было в прошлом, стали стратегическими партнерами и теперь их невозможно отдалить друг от друга.

Обе страны настроены поддерживать и развивать взаимоотношения, а также плечом к плечу встречать грядущие вызовы. На укрепление установившегося положения дел работает множество сил, подчеркивает авто в заключение. И, по его словам, именно этот выбор российского и китайского народов, является тем, чего от двух великих держав ждал мир в XXI веке