Американцы рассказали, какой посыл Путин передал миру фотографиями из тайги

Издание The New York Times выпустило материал об отдыхе президента России Владимира Путина в сибирской тайге.

Издание The New York Times выпустило материал об отдыхе президента России Владимира Путина в сибирской тайге.

Стоит отметить, что журналисты были действительно впечатлены фотосессией. Кроме того, американцы увидели тайное послание, которое Путин якобы попытался передать всем, кто это увидит.

По словам автора статьи, фотографии российского лидера красноречиво говорят о его особой связи с российской природой. Мужественная, брутальная твердость российского лидера является символом, отражающим всю Россию целиком, передает "ПолитРоссия".

"Путин выглядит серьезным и стальным за рулем камуфляжного вездехода — такого гигантского, что его, кажется, ничто не может остановить", — говорится в статье.

Российский лидер наглядно демонстрирует миру, что Москва готова постоять за себя и будет это делать, отстаивая национальные интересы, подытожил автор.