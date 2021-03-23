"На грани фола": политолог Марков о попытках Рашкина радикализировать КПРФ

Представители западной агентуры могли найти подход к главе московского отделения партии КПРФ Валерию Рашкину с целью радикализировать Коммунистическую партию.

Представители западной агентуры могли найти подход к главе московского отделения партии КПРФ Валерию Рашкину с целью радикализировать Коммунистическую партию.

Такое мнение высказал генеральный директор ООО "Институт политических исследований" Сергей Марков. Он отметил, что позиция Рашкина "достаточно постоянна", а сам депутат возглавляет радикальное крыло КПРФ с точки зрения политической тактики.

Так, Рашкин не исключает, что смена власти в России произойдет силовым путем. Он выразил мнение, что политических перемен в стране можно достигнуть мирно, однако "право народа на восстание" на территории РФ будет задействовано, "если власть не остановится со своим беспределом". Также депутат заявил, что намерен поддерживать "расследования" основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Марков объяснил, что Рашкин считает Навального и прозападную агентуру, скорее, союзниками, и допускает насильственный захват власти в государстве. При этом глава московского отделения КПРФ воспринимает нынешнюю власть как "совершенно явных врагов".

Политолог уверен, что депутат ходит "на грани фола", а в отношении него могут быть приняты соответствующие меры в рамках российского законодательства. Кроме того, деятельность Рашкина негативно отразится не только на его собственной репутации, но и на самой партии.

"Такая позиция Рашкина базируется, видимо, не только на его взглядах. Она базируется на том, что в Москве оппозиционные настроения в целом выше. Возможно, что и деньги идут в Москве на радикализацию политических организаций. Проще сказать, пятая колонна работает с политическими структурами партий с целью их радикализировать. И, может быть, нашли подход к Рашкину", — подчеркнул Марков.

Эксперт добавил, что интервью Рашкина сотрудникам подконтрольного олигарху Михаилу Ходорковскому медиа может являться попыткой отчитаться перед спонсорами. Вероятно, финансированием деятельности депутата занимаются некие структуры или другие влиятельные люди, связанные с Западом. Когда Ходорковский жил в России и у него начался конфликт с властью из-за его противозаконных действий, олигарх активно финансировал КПРФ, напомнил политолог.