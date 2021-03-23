Омбудсмен ДНР сообщила, что ВСУ уже месяц не пропускают гуманитарную помощь в Донецк

Киев уже месяц не пропускает гуманитарную помощь через контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" в Донбассе, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Киев уже месяц не пропускает гуманитарную помощь через контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" в Донбассе, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Украина на протяжении месяца отказывается пропускать гуманитарные грузы через КПВВ "Новотроицкое — Еленовка" в целях безопасности, сообщает Морозова.

"Это значит, по мнению Киева, что в районе населенного пункта Еленовка небезопасно. Но при этом гуманитарный коридор, который позволяет пересекать линию соприкосновения через КПВВ "Еленовка" мирным жителям, работает в обычном режиме", — прокомментировала омбудсмен ДНР изданию ТАСС.

Морозова подчеркивает, что позиция Украины просто абсурдна и нарушает основные нормы международного гуманитарного права.

Киев ввел в 2015 году пропускной режим с территориями ЛДНР. Наблюдатели ОБСЕ считают, что такая транспортная и экономическая блокада может привести к гуманитарной катастрофе в регионе.