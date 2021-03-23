Неподчинение приказам обернулось увольнением для 27 солдат ВСУ

Командование 80-й бригады ВСУ уволило 27 солдат, которые отказались подчиняться приказам. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Командование 80-й бригады ВСУ уволило 27 солдат, которые отказались подчиняться приказам. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Украинские солдаты отказались от проведения инженерных работ на линии соприкосновения в Донбассе. Они должны были оборудовать позиции у города Счастье. Солдаты обосновали свой отказ страхом зайти на минное поле, которое в этом районе ранее установили саперы украинского соединения.

Командир бригады приказал уволить 27 солдат, несмотря на некомплект личного состава, достигающий 60%. Осадчий напомнил, что рядом со Счастьем уже происходили инциденты с подрывом солдат ВСУ на своих же минах. Для пополнения комплекта военкоматом Львова в Донбасс были направлены 350 человек без соответствующей подготовки и боевого опыта.