Расчеты С-400 Северного флота РФ провели учения по противовоздушной обороне в Арктике

Расчеты ЗРС С-400 "Триумф" армии ВВС и ПВО Северного флота провели тренировку по противовоздушной обороне в арктическом регионе.

Расчеты ЗРС С-400 "Триумф" армии ВВС и ПВО Северного флота провели тренировку по противовоздушной обороне в арктическом регионе.

В сообщении пресс-службы Северного флота России говорится, что боевые расчеты зенитных ракетных комплексов в ходе практической части учений под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" совершили марш в заданный район, где отработали задачи по обустройству позиций на неподготовленной местности.

"Военнослужащие выполнили ряд задач по обнаружению, захвату, сопровождению средств воздушного нападения условного противника в сложных условиях наземной и воздушной обстановки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе маневров расчеты ЗРПК "Панцирь-С" взяли под контроль воздушное пространство в районе позиций С-400 и отработали практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района в ближней зоне ответственности группировки сил и средств ПВО.