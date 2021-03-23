Любовь Соболь ради участия в выборах решила избавиться от мерча ФБК

Юрист признанного в России иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовь Соболь инициировала распродажу мерча, что может говорить о нехватке средств на предвыборную кампанию.

Юрист признанного в России иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовь Соболь инициировала распродажу мерча, что может говорить о нехватке средств на предвыборную кампанию.

Любовь Соболь в минувший четверг, 18 марта, объявила о том, что первые 100 человек, перечислившие ей как минимум 500 рублей в качестве пожертвования, получат футболку предвыборной кампании 2019 года.

Как отмечает издание Nation News, запрошенная сумма сильно разнится с ценами на мерч, указанными на сайте ФБК. Так, стоимость аналогичного предмета гардероба в маркетплейсе организации колеблется от 2,5 до 3 тысяч рублей.

Вполне вероятно, что такая "щедрость" команды Соболь продиктована острой необходимостью в пополнении бюджета для организации избирательной кампании перед выборами в Государственную думу, которые пройдут в начале нынешней осени. На нехватку средств ФБК косвенно указывает и заметное сокращение объемов пожертвований на биткоин-кошелек Соболь: общая сумма донатов, перечисленных ей с начала 2021 года, составляет 0,05373655 ВТС — 228 874 рубля по актуальному курсу.