Американская военная база в сирийском Дейр эз-Зоре подверглась обстрелу

Американская база на территории сирийской провинции Дейр эз-Зор подверглась обстрелу. Об этом сообщают арабские СМИ.

Американская база на территории сирийской провинции Дейр эз-Зор подверглась обстрелу. Об этом сообщают арабские СМИ.

Согласно имеющейся информации, по территории расположенной в районе нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр эз-Зор американской базы была выпущена ракета, есть пострадавшие среди военных ВС США. В Вашингтоне пока не давали комментариев по факту случившегося.

Отметим, большая часть сирийских провинций Хасака, Дейр эз-Зор и Ракка на востоке и северо-востоке Сирийской Арабской Республики контролируют курдские вооруженные формирования, поддерживаемые Соединенными Штатами. В период с 2015 года военное командование из Вашингтона создало на указанных территориях девять военных баз.