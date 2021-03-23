Оксана Пушкина обратилась в прокуратуру после странного заявления скопинского маньяка

Депутат Госдумы от "Единой России" обратилась в прокуратуру с просьбой проверить фразу в интервью скопинского маньяка о том, что он хотел бы "опять заняться" одной из своих жертв.

Депутат Госдумы от "Единой России" обратилась в прокуратуру с просьбой проверить фразу в интервью скопинского маньяка о том, что он хотел бы "опять заняться" одной из своих жертв.

Оксана Пушкина попросила представителей Генпрокуратуры и ФСИН дать правовую оценку словам Виктора Мохова. Тот в интервью признался, что хотел бы еще детей от своей бывшей пленницы.

В интервью Ксении Собчак преступник упомянул, что старшая из его пленных девушек родила ему двоих детей. Однако после освобождения она больше не становилась мамой.

"Надо мне опять заняться ею", — с игривой улыбкой сказал Мохов.

Скопинский маньяк вышел на свободу после 17 лет заключения за похищение и растление двух девушек. Почти четыре года он держал 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену в подвале собственного дома под Рязанью и регулярно их насиловал. Сейчас за ним установлен административный надзор на шесть лет с рядом ограничений и необходимостью каждые две недели отмечаться в полиции по месту прописки.