В Донбасс прибыла комиссия СНБО для проверки готовности ВСУ к наступлению

СНБО Украины направил в Донбасс комиссию для поверки боеготовности войск к наступлению, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

СНБО Украины направил в Донбасс комиссию для поверки боеготовности войск к наступлению, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что проверяющие установят готовность украинских военнослужащих действовать в условиях наступательной операции.

"С целью проверки готовности группировки ВСУ к выполнению задач в наступательной операции, в том числе ведения боевых действий в городских условиях, в зону Операции объединенных сил прибыла комиссия Совета национальной безопасности и обороны Украины", — сказал Осадчий​​​.

Комиссия также должна убедиться в том, что командование устранило все недостатки, которые были выявлены в минувшем месяце в рядах ВСУ, "когда подразделения показали свою полную неготовность к выполнению задач по предназначению".

В ЛНР полагают, что Киев не намерен отказываться от проведения полномасштабной наступательной операции в Донбассе.