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18:21   23 Марта 2021
Политика

Путину доложат о мерах по противодействию экспансии Запада

Путину доложат о мерах по противодействию экспансии Запада

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев намерен доложить президенту Российской Федерации Владимиру Путину о мерах по противодействию экспансии Запада.

Об этом рассказал пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

Ранее он заявил, что Патрушев в рамках рабочей поездки в Ханты-Мансийск обсудил вопросы вакцинации населения от COVID-19 с полпредом главы РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой.

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#путин #патрушев #совбез рф #Аношин

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