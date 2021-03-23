Путину доложат о мерах по противодействию экспансии Запада

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев намерен доложить президенту Российской Федерации Владимиру Путину о мерах по противодействию экспансии Запада.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев намерен доложить президенту Российской Федерации Владимиру Путину о мерах по противодействию экспансии Запада.

Об этом рассказал пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

Ранее он заявил, что Патрушев в рамках рабочей поездки в Ханты-Мансийск обсудил вопросы вакцинации населения от COVID-19 с полпредом главы РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой.