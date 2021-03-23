Интервью со скопинским маньяком возмутило главу Союза журналистов России

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил запретить убийцам и насильникам продавать свои воспоминания СМИ и издавать книги.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил запретить убийцам и насильникам продавать свои воспоминания СМИ и издавать книги.

Ксения Собчак взяла интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова. Он рассказал, что повышенное внимание "ему по кайфу", отпускал оскорбительные комментарии в отношении своих жертв и заявлял, что хочет с ними встретиться.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что обсуждать подробности того, как маньяк насиловал девочек и получал от этого удовольствие — это абсолютное извращение. Он привел в пример "закон сына Сэма", принятый в США в 1977 году. Он появился после того, как маньяк-убийца решил написать книгу о своих преступлениях. Необходимо на законодательном уровне запретить людям, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления наживаться на своих воспоминаниях, подчеркнул Соловьев.

Это мнение разделяет и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он потребовал отстранить Ксению Собчак от телеэфира и подготовить законопроект о запрете на интервью осужденных за насилие или убийство.