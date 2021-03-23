Завод "Залив" передаст ВМФ РФ новейшие суда "Вятка" и "Волга" в 2023 и 2024 годах

ВМФ России в 2023 и 2024 годах передадут новейшие кабельные суда океанского класса "Вятка" и "Волга" проекта 15310.

ВМФ России в 2023 и 2024 годах передадут новейшие кабельные суда океанского класса "Вятка" и "Волга" проекта 15310.

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что суда строятся на заводе "Залив" в Керчи. По имеющимся данным, работы идут по графику, никаких проблем нет. Стоит отметить, что "Вятка" и "Волга" имеют внушительное водоизмещение, превышающее 10 тысяч тонн.

Собеседник агентства добавил, что одно из судов войдет в состав Северного флота, другое — в состав Тихоокеанского.

Ранее предполагалось, что они будут переданы российскому флоту в 2018 и 2019 годах, затем — в 2020-2021 годах. Задержка в строительстве возникла из-за необходимости замены импортного оборудования. Суда были заложены в 2015 году в Зеленодольске, с 2016 года их строительство продолжил завод "Залив".