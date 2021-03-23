17:56 23 Марта 2021Политика
Медиагруппа "Патриот" объявила о инфопартнерстве с порталом Ugra-news
Популярный портал Ugra-news стал партнером Медиагруппы "Патриот", заявил глава медиахолдинга Николай Столярчук.
Популярный портал Ugra-news стал партнером Медиагруппы "Патриот", заявил глава медиахолдинга Николай Столярчук.
На сегодняшний день сетевое СМИ является одним из ведущих в Югре. Об этом свидетельствуют показатели рейтингов, которые были достигнуты за последние года. По словам Столярчука, не зря портал называют интерактивным ежедневником региона.
"Сегодня мы договорились о постоянном сотрудничестве с главным порталом Югры<...>Мы очень рады расширить свою региональную повестку работой с настоящими профессионалами этого ресурса", — заявил Столярчук.
Отмечается, что информационное партнерство будет включать в себя обмен актуальной правдивой информацией, а также оригинальными идеями.