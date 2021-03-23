Турецкого бизнесмена арестовали по делу об избиении россиянки

Суд заключил под стражу турецкого предпринимателя, подозреваемого в жестоком избиении гражданки РФ. Мужчина несколько дней мучил жертву в отеле, пока той не удалось сбежать.

Суд заключил под стражу турецкого предпринимателя, подозреваемого в жестоком избиении гражданки РФ. Мужчина несколько дней мучил жертву в отеле, пока той не удалось сбежать.

Дворец правосудия в Стамбуле избрал меру пресечения в отношении местного жителя, которого задержали по подозрению в избиении россиянки. Так, согласно вынесенному решению, на время проведения следствия мужчина будет находиться под стражей в СИЗО.

По данным турецких правоохранителей, жертвой местного бизнесмена стала 47-летняя гражданка РФ, с которой он познакомился в Сети. Женщина прилетела к новому знакомому на встречу и, когда она состоялась, подвергалась жестокому избиению со стороны предпринимателя. По словам потерпевшей, турка вывели из себя ее прежние отношения с мужчинами на родине.