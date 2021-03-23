Скопинский маньяк добавил свою жертву в друзья в социальной сети

Виктор Мохов после освобождения добавился в друзья на странице "ВКонтакте" к одной из своих жертв — Екатерине Мартыновой. Девушка возмущена поведением преступника.

Виктор Мохов после освобождения добавился в друзья на странице "ВКонтакте" к одной из своих жертв — Екатерине Мартыновой. Девушка возмущена поведением преступника.

Она заявила, что не понимает, почему правоохранительные органы законно не могут контролировать поведение преступников в соцсетях. Жертве маньяка потребовалось много лет, чтобы вернуться к нормальной жизни, но недавний выход Мохова на свободу снова погрузил ее в "атмосферу бункера". По мнению девушки, преступников необходимо штрафовать и привлекать к ответственности за такие поступки.

Также Мартынова задалась вопросом, почему на нее льют столько негатива в Сети за то, что она говорит о своих чувствах и переживаниях. По ее словам, если молчать, то похожие чудовищные преступления в стране будут случаться повсеместно.

Мохов похитил 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену в 2000 году и держал их в подземном бункере своего дома под Рязанью почти четыре года, где постоянно насиловал. У Елены от маньяка родились трое детей. Суд приговорил мужчину к 17 годам тюрьмы. Он вышел на свободу 3 марта этого года.