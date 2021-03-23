Военный эксперт объяснил, почему Калининград может "связать руки" США и НАТО

Запад обеспокоен возможностями РФ, сосредоточенными в Калининградской области, и провокации со стороны США и Альянса будут продолжаться, полагает военный эксперт Василий Дандыкин.

Запад обеспокоен возможностями РФ, сосредоточенными в Калининградской области, и провокации со стороны США и Альянса будут продолжаться, полагает военный эксперт Василий Дандыкин.

В случае вооруженного конфликта Калининград просто "свяжет руки" США и НАТО, поскольку помешает переброске подкрепления Прибалтике и Польше. Это означает, что силы Альянса не смогут свободно действовать в морском и воздушном пространстве восточной части Балтийских территорий, отметил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН.

По его мнению, Калининград уже стал "красной точкой" на картах США и Североатлантического альянса.

"Если говорить о последних заявлениях НАТО, то сегодня руководство Альянса пустилось во все тяжкие. Сейчас Североатлантический альянс пытается влезть во все американские проекты, чтобы доказать свою необходимость", — подчеркнул он.

Таким образом, регион играет роль своеобразной "кости в горле" у США и НАТО.

Также Дандыкин заявил, что если игнорировать тему Калининграда, то целесообразность существования Альянса будет под вопросом. В связи с этим не исключено, что провокации в данном направлении продолжатся. Однако в регионе сосредоточена самодостаточная группировка, которая даст внушительный ответ любому маневру, резюмировал военный эксперт.