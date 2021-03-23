Сивков рассказал о сценарии разгрома ВСУ в случае наступление на Донбасс

Западные страны могут поступить с украинским президентом Владимиром Зеленским так же, как в свое время они поступили с Михаилом Саакашвили – подтолкнуть его к военному конфликту, а потом бросить.

Западные страны могут поступить с украинским президентом Владимиром Зеленским так же, как в свое время они поступили с Михаилом Саакашвили – подтолкнуть его к военному конфликту, а потом бросить.

Такие опасения в беседе с изданием «Украина.ру» высказал доктор военных наук, политический и военный аналитик Константин Сивков, комментируя обострение военного конфликта украинской стороной в Донбассе.

С начала 2021 года СММ ОБСЕ (Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) зафиксировала более 2,5 тысяч случаев нарушений объявленного летом 2020 года перемирия в Донбассе и, по словам руководителя российской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы Бориса Грызлова, все эти нарушения не являются случайными, эти обстрелы совершаются целенаправленно по приказу властей Украины.

Сложившуюся ситуацию Украина может разрешить лишь одним возможным способом – решиться на блицкриг в отношении республик Донбасса, чтобы Россия не успела среагировать, провести полноценное мобилизационное развертывание и оказать помощь ЛНР и ДНР, считает Константин Сивков.

При этом примерно за неделю до возможного стремительного наступления ВСУ Украина начнет первый этап операции – ССО (силы спецопераций) приступят к уничтожению командиров и ведущих политиков в народных республиках, а также попытаются уничтожить отдельные штабы и нарушить управление войсками ЛНР и ДНР, чтобы обеспечить их дезорганизацию.

Затем наступит второй этап, в рамках которого вооруженные силы Украины приступят к нанесению ударов.

«Исходя из того, что соотношение сил не такое уж превосходящее, примерно 1 к 1,5–2, будут наноситься на узких направлениях, вдоль дорог, с обеспечением массированными артиллерийскими и ракетными ударами с целью прорыва долговременной и хорошо оснащенной в фортификационном отношении системы обороны республик. Авиация будет играть незначительную роль, как в Нагорном Карабахе», — считает военный аналитик.

Добившись прорыва укреплений на позициях ополченцев, украинские войска приступят к быстрому вводу в прорыв мобильных сил, блокируя таким образом возможные контрудары со стороны ополченцев и стремясь максимально быстро прорваться к российско-украинской границе, чтобы не дать России оказать военную помощь народным республикам.

По мнению Сивкова, у украинских подразделений действительно есть шанс добиться прорыва на отдельных направлениях, но затем они в любом случае ввяжутся в затяжные бои, так как республики Донбасса будут предпринимать контрудары. А если ВСУ попытаются стремительным броском достигнуть российской границы, результатом этого станут неизбежные «котлы», с которыми украинская армия хорошо знакома по опыту 2014 и 2015 годов.

Если же украинские военные будут действовать осмотрительнее, то они ввяжутся в затяжные бои, которые могут тянуться на протяжении 1 – 1,5 недель. И в это время российское руководство будет вынуждено решать вопрос – что в этой ситуации делать России.

Россия не сможет согласиться оставаться в роли наблюдателя и допустить разгром республик Донбасса, уверен военный эксперт, так как в этом случае внутри самой России могут начаться беспорядки.

«Если РФ будет оказывать помощь скрытно, то это быстро всплывет и не решит задачу. Придется вступать в масштабный военный конфликт. Будет проведена беседа с украинским руководством с предложением свернуть операцию. Если руководство Украины на это не согласится, то, скорее всего, Россия примет решение начать ввод войск на территорию юго-востока Украины», — прогнозирует Сивков.

И это, по словам эксперта, станет третьим этапом, в рамках которого российские войска разгромят основные силы ударной группировки вооруженных сил Украины и восстановят границы Луганской и Донецкой народных республик, как в свое время сделали это в Южной Осетии.

Российское руководство, действуя последовательно, сможет развить наступление в направлении Одессы и Харькова, а также деблокировать Приднестровье и получить выход к Черному морю по всей морской границе Украины. Таким образом будут решены все задачи по обеспечению безопасности России в Черноморском бассейне, заключил Константин Сивков, особо подчеркнув, что высказал свое личное мнение, которое не имеет отношения к реальности.