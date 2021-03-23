Бориса Шпигеля арестовали по делу о взятке губернатору Пензенской области

Басманный суд Москвы арестовал главу группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля по делу о даче взятки в особо крупном размере губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Басманный суд Москвы арестовал главу группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля по делу о даче взятки в особо крупном размере губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Об аресте Шпигеля ходатайствовал следователь. Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая 2021 года, сообщили в пресс-службе суда. Ранее по подозрению в соучастии была арестована супруга бизнесмена Евгения Шпигель.

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении крупной взятки через посредников. По данным правоохранителей, он получил от Шпигеля дорогой Mercedes, наручные часы стоимостью 5,7 млн рублей и 20 млн рублей наличными. Общую сумму взятки оценили в 31 млн рублей. За это чиновник оказывал бизнесмену покровительство при заключении госконтрактов на поставку медикаментов.