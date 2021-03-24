Активист BLM стал «царем бомжей» с зарплатой в $11 тысяч

Борец со структурным расизмом Марк Донс неоднократно заявлял, что именно дискриминация является причиной роста бездомных, а также призывал к построению «роскошного коммунизма».

Активисту движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) Марку Донсу, который неоднократно призывал к упразднению полиции и ниспровержению капитализма, городские власти Сиэтла сделали предложение стать гендиректором в Региональном управлении по делам бездомных административного округа Кинг, сообщает канадское консервативное издание The Post Millennial.

По данным журналистов, Донс, который уже является исполнительным директором Национальной службы инноваций, предложение принял. Члены правление новой структуры единогласно поддержали его кандидатуру. За «борьбу со структурным расизмом» Донсу пообещали платить 130 тысяч долларов в год.

Ранее городской совет объявил, что округ находится в «кризисе бездомности» уже более десяти лет. Темнокожий коммунист, по словам ведомства, призван справиться с набирающей силу проблемой, в палаточных лагерях проживают уже тысячи людей. Более того, количество бездомных неумолимо растет, в основном, из-за финансовых проблем, которые начались у жителей после начала пандемии COVID-19.

Донс считает, что причиной бездомности является именно структурный расизм, а не бедность. Также активист известен своими записями в Twitter, где он неоднократно призывал общественность к «роскошному коммунизму». Издание отмечает, что хоть Донс и является борцом за расовое равенство, но он защищает ряд политиков, которые позволяли себе радикальные антисемитские заявления.

«Позвольте мне напомнить вам, что никогда не поздно повернуть общество к полномасштабному роскошному коммунизму», — призывает активист.

Также, согласно информации The New York Post, Донс является внебрачным ребенком звезды американского баскетбола Айзейи Томаса. Согласно документу Апелляционного суда штата Мичиган от 1987 года, Томас согласился совершить единоразовую выплату на ребенка в размере 52 000 долларов, а также отдавать в качестве алиментов 2764,78 доллара в месяц, до достижения Донсом совершеннолетия.

Что происходит в Сиэтле?

В городе наблюдался резкий всплеск преступности после того, как городской совет отказался от финансирования своего полицейского управления на фоне протестов Black Lives Matter. Политики отказались и от спец-группы, которая осуществляла контроль за бездомными, а также оказывала им помощь.