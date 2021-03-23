Польский философ: при создании Украины была допущена фундаментальная ошибка

Радослав Чарнецки объяснил, почему Леонид Кравчук не смог создать самостоятельное и сильное государство после распада СССР.

Польский политический философ Радослав Чарнецки в беседе с информационным изданием «Укриана.ру» заявил, что украинские политики в 1991 году допустили серьезную ошибку: после распада СССР они основали государство на принципах жесткой централизации. Местные жители не могли похвастаться единой идентичностью, а противоречивая история не давала возможности спрогнозировать будущее развитие страны.

«У них [отцов-основателей Украины] не хватило воображения и дальновидности, умения мыслить на десятилетия вперед. Все говорит о том, что [первый президент страны Леонид] Кравчук и его команда в августе 1991-го были в растерянности: они хотели независимости (или суверенитета), и это для них означало независимость их личной власти от Москвы, а не какие-то национально окрашенные аргументы», — заявил Чарнецки.

В те годы украинские власти не знали, как «склеить» большую страну, которая слабо походила на остальные государства. С течением времени разногласия между Киевом и регионами множились, поскольку столица хотела решать все самостоятельно.

Бедственное положение, в котором сейчас находится Украина, вытекает из неправильной концепции функционирования государства, которая реализовывалась с самого начала, подытожил польский философ.