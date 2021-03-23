Баранец рассказал о провокационных манипуляциях Запада на тему Калининграда

Гораздо больше, чем угрозы вторжения НАТО, Калининграду нужно опасаться той активной обработки общественного сознания, которая в последние годы ведется в самом западном регионе России.

Гораздо больше, чем угрозы вторжения НАТО, Калининграду нужно опасаться той активной обработки общественного сознания, которая в последние годы ведется в самом западном регионе России.

Такое мнение в беседе с телеканалом «Царьград» высказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, который прокомментировал мнение сенатора Алексея Пушкова о том, что Запад намеренно нагнетает истерию вокруг якобы исходящей от Калининграда угрозы для стран НАТО, рассчитывая под этим предлогом привлечь в Североатлантический Альянс новых членов, в частности, нейтральных до сих пор Швеции и Финляндии.

По словам Виктора Баранца, стратеги НАТО рассматривают российскую Калининградскую область, как опасный плацдарм, способный в случае наступления военного блока на РФ остаться в тылу западных войск и доставить им серьезные неприятности. В планах американских военных данный регион отмечается особым шрифтом, как своеобразная «зона затрудненного доступа.

Именно поэтому сейчас европейское общественное сознание обрабатывается на тему того, что Калининградская область якобы представляет собой сплошь милитаризованную зону, где Минобороны РФ разместило мощнейшую группировку, нацеленную на страны Балтии и Польшу. Однако все подобные заявления являются типичной демагогией НАТО, подчеркнул военный обозреватель.

Также он подчеркнул, что Министерство обороны России, Генеральный штаб ВС РФ и Кремль имеют полное право организовывать военную группировку в Калининградской области так, как считают необходимым, не оглядываясь на провокационные разговоры Запада.

«Мне гораздо более тревожным кажется то, что в последние годы идет активная обработка калининградского общественного сознания. В мозги людей внедряется мысль, что, мол, это не наша российская земля, что Калининградская область отошла нам якобы незаконно», — добавил Баранец.

Подобными разговорами, по словам обозревателя, Запад пытается размыть священный принцип итогов Великой Отечественной войны, и они как раз представляют гораздо большую опасность, чем все разговоры о «грандиозных» военных планах НАТО.

Но, добавил Баранец в заключение, можно с уверенностью сказать, что Калининградская область является достаточно хорошо защищенным российским регионом.