Россия за день. Главное: рокировка ЛДПР в Якутии, махинации в Омске и взятки в Иркутске

В Татарстан едет заместитель генпрокурора России, а Красноярский край судит экс-главу Ачинского района за непригодное жилье для сирот.

Омская область. Управление Федерального казначейства области выявило нарушения при совершении закупок медицинского оборудования на общую сумму более 810 миллионов рублей. Экс-главу местного минздрава Ирину Солдатову обвиняют в том, что она завысила стоимость оборудования по семи контрактам примерно на 100 миллионов рублей. Сейчас госпожа Солдатова находится в ОАЭ.

Челябинская область. Директором приборно-механического завода «Маяк» (входит в госкорпорацию «Росатом») в городе Озерск стал бывший зампред Законодательного собрания области Константин Захаров. До этого он руководил комитетом по экономической политике и предпринимательству Челябинской области.

Иркутская область. 53-летнюю работницу администрации области обвинили в том, что в 2019 году она получила от неназванного индивидуального предпринимателя взятку в размере 15 тысяч рублей. Следователи уже возбудили уголовное дело, виновнице грозит до восьми лет лишения свободы.

Калининградская область. Гарантийный фонд области, который принадлежит местному правительству, должен выплатить банку «Санкт-Петербург» почти 25 миллионов рублей. Соответствующее решение опубликовано в картотеке Арбитражного суда Калининградской области. Оно еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Воронежская область. Артем Рымарь уходит с поста председателя воронежского реготделения объединенной партии «За правду ‒ Справедливая Россия». На его место метит политтехнолог Сергей Борисов, его кандидатуру уже одобрили во время переговоров в Москве. Теперь решение должны поддержать члены отделения в Воронеже.

«Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР) будет ликвидировано по указу губернатора области Александра Гусева. По его словам, АИР начало дублировать решения «Агентства по привлечению инвестиций», поэтому отделы решили объединить в единый региональный центр компетенций по производительности труда.

Республика Татарстан. С рабочим визитом в Набережные Челны собирается приехать заместитель генпрокурора России Николай Шишкин. 25 марта он вместе с прокурором Татарстана Илдусом Нафиковым проведет прием граждан, в ходе которого ответит на вопросы о задержках заработной платы, ценах на услуги ЖКХ и защите прав предпринимателей.

Нижегородская область. Возбуждено уголовное дело в отношении Эльдара Кутуева — бывшего начальника управления внутренней контрольной и ревизионной работы министерства имущественных и земельных отношений области. Следователи считают, что год назад он через подставное лицо зарегистрировал фирму, с помощью которой выиграл аукцион и получил в свое распоряжение пять земельных участков.

Красноярский край. Прокуратура Зеленогорска заинтересовалась сомнительной сделкой, в результате которой комитет по управлению имуществом продал несколько муниципальных зданий. Их рыночная стоимость составляет четыре миллиона рублей, а продали здания местному предпринимателю за 46 800 рублей. Городская прокуратура взяла дело на контроль.

Якутская область. Депутат регионального парламента Гаврил Парахин «с большой долей вероятности» получит мандат представителя ЛДПР в Госдуме Александра Курдюмова. Последний переходит на работу в Центризбирком. Парахин руководит либерал-демократами в Госсовете Якутии.

Против реформы по сокращению числа чиновников и парламентариев с открытым письмом выступили сразу 12 общественников и депутатов Якутии. Они не одобрили инициативу главы региона Айсена Николаева (вместо 70 парламентариев в Госсовете, по его мнению, должны работать 35), которую он начал осуществлять еще в конце 2020 года.

Самарская область. Дмитрий Холин, бывший руководитель регионального исполкома отделения «Единой России», ушел со своего поста, чтобы участвовать в партийных праймериз в мае 2021 года. Временно исполнять его обязанности будет первый заместитель и политконсультант Сергей Арсеничев.

Республика Бурятия. Первым заместителем министра здравоохранения республики станет Людмила Цыбикова. До этого она возглавляла республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый». Ее кандидатуру одобрил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Красноярский край. Экс-глава Ачинского района Евгений Розанчугов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»), на первом же судебном заседании отказался признавать себя виновным. Поводом для уголовного преследования стало приобретение жилья для сирот, которое оказалось непригодным для проживания.

Забайкальский край. Сжиженный природный газ не может конкурировать с местными видами топлива, заявил замминистра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона Александр Суханюк. По его словам, СПГ не может быть основным способом газификации из-за его высокой стоимости. Ранее вице-премьер Юрий Трутнев назвал Забайкалье в числе пилотных регионов, которые можно обогревать с помощью СПГ.