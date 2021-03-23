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18:13   23 Марта 2021
Россия

Кедми: Россия поставит на место западные IT-компании

Кедми: Россия поставит на место западные IT-компании

Россия решила играть по своим правилам в информационном пространстве и тем самым поставила крупнейшие западные IT-компании в непростое положение. Об этом на YouTube-канале Elena Pahomova заявил израильский обозреватель Яков Кедми.

Теперь, благодаря жесткой информационной политике РФ, интернет-платформам, подобным Twitter, придется сделать выбор: остановить «цифровой диктат в угоду политикам США и Европы» или же потерять огромную аудиторию пользователей в лице россиян.

«Если они не поймут это, им будет очень больно, очень неприятно. А потом они будут лить сопли и говорить: "Мы хорошие, мы не хотели, мы не это имели в виду". Но больше никто не будет терпеть беспредельно хамство и разбой электронных платформ. Они больше не будут средством возмущения населения», — убежден спикер.

Кедми: Россия поставит на место западные интернет-платформы

По мнению эксперта, Россия и Китай показывают достойный пример усмирения западных интернет-ресурсов. В то время как в Египте, Ливии, Сирии и на Украине эту борьбу уже проиграли, в России будет «тихо и спокойно», полагает Кедми. По части интернет-влияния 2021 год стал переломным для страны.

«Мне кажется, что вакханалия электронных платформ, Twitter, Google и прочих, идет к концу. Их поставят на место», –  не сомневается эксперт.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России из-за нарушения требований российского законодательства, в частности публикации запрещенной информации. Если через месяц соцсеть не удалит эти материалы, надзорное ведомство начнет ее блокировать.

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#твиттер #интернет-ресурсы #кедми

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