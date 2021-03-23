Петербургских полицейских заподозрили в любви к нацистским рисункам

В Петербурге разгорается конфликт между силовиками и общественниками: все из-за плаката с надписью «Беспощадно дави русофобию».

Внимание СМИ привлек плакат, который разместили в 70-м отделении полиции Санкт-Петербурга. На нем изображена рука, душащая змею, а также расположена надпись: «Беспощадно дави русофобию». Листовка называется об «Антироссийских исследовательских структурах и их негативном влиянии на общеполитическую ситуацию в Российской Федерации», сообщает издание «Сноб».

Журналисты полагают, что в основу плаката лег нацистский рисунок 1931 года, который Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) использовала для своей агитации: на змее было написано «марксизм» и «крупный капитал», а на рукаве мужчины была красная повязка со свастикой. Но в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области так не считают.

«Информационный лист регламентирован, равно как и тема, нормами ведомственных нормативных актов, определяющих морально-психологическую работу с сотрудниками органов внутренних дел», — заявил представитель правоохранителей.

Информация о случившемся уже успела дойти и до Кремля: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России запрещено использование нацистской символики. Однако отметил, что не знает о плакате на стене в отделении полиции.

«Использование нацисткой символики запрещено в нашей стране по закону, преследуется в нашей стране по закону. Что именно висит в отделении полиции, я, к сожалению, не могу вам сказать, я не могу этого знать», — прокомментировал ситуацию Песков.

Напомним, что подобный символ использовали и в советской агитации, а также в ряде других стран, которые не имеют никакого отношения к нацизму.

Ранее российская социальная сеть «ВКонтакте» по решению Металлургического районного суда Челябинска заблокировала сообщество «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» за распространения запрещенной информации.