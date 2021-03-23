Сербия подтвердила намерение сотрудничать с Россией

Белград видит свой путь в продолжении сотрудничества с российской стороной. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.

Белград видит свой путь в продолжении сотрудничества с российской стороной. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.

Сербский лидер оценил перспективы сотрудничества двух стран. Вучич в феврале 2021 года переговорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Тогда политик заявил о намерении развивать стратегические отношения с Москвой. Глава Сербии обратил внимание и на возможности для экономического сотрудничества.