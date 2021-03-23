Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:20   23 Марта 2021
Политика

Сербия подтвердила намерение сотрудничать с Россией

Сербия подтвердила намерение сотрудничать с Россией

Белград видит свой путь в продолжении сотрудничества с российской стороной. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.

Сербский лидер оценил перспективы сотрудничества двух стран. Вучич в феврале 2021 года переговорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Тогда политик заявил о намерении развивать стратегические отношения с Москвой. Глава Сербии обратил внимание и на возможности для экономического сотрудничества.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сербия #сотрудничество #вучич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров