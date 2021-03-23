Путин не принимал решение возглавить партийный список "Единой России"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о решении Владимира Путина возглавить партийный список "Единой России" на будущих выборах в Госдуму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о решении Владимира Путина возглавить партийный список "Единой России" на будущих выборах в Госдуму.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин возглавит "Единую Россию" на предстоящих выборах в Госдуму. По информации газеты "Коммерсантъ", у партии есть хорошие перспективы и без главы государства.

"Мне не известно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, несколько влиятельных Telegram-каналов ранее распространили сообщения о предложении лидера фракции ЕР Сергея Неверова в ходе встречи главы государства с представителями думских фракций возглавить партийный список на выборах в 2021 году.