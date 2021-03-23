Кремль оценил вероятность ужесточения отношений Москвы и Вашингтона

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о необходимости пересмотра дипломатических отношений с США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о необходимости пересмотра дипломатических отношений с США.

По его словам, большинство заявлений такого характера не имеют никакого отношения к официальной позиции Российской Федерации.

"Вы знаете, что любые внешнеполитические контакты осуществляются только на равноправной и взаимовыгодной основе и на основе взаимности", — сказал он.

Кроме того, Песков добавил, что Москва всегда являлась сторонником хороших отношений со своими мировыми партнерами. Любые международные дела должны четко отвечать интересам российских граждан, подытожил официальный представитель Кремля.