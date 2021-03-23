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13:06   23 Марта 2021
Политика

Кремль оценил вероятность ужесточения отношений Москвы и Вашингтона

Кремль оценил вероятность ужесточения отношений Москвы и Вашингтона

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о необходимости пересмотра дипломатических отношений с США.

По его словам, большинство заявлений такого характера не имеют никакого отношения к официальной позиции Российской Федерации.

"Вы знаете, что любые внешнеполитические контакты осуществляются только на равноправной и взаимовыгодной основе и на основе взаимности", — сказал он.

Кроме того, Песков добавил, что Москва всегда являлась сторонником хороших отношений со своими мировыми партнерами. Любые международные дела должны четко отвечать интересам российских граждан, подытожил официальный представитель Кремля.

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#москва #песков #вашингтон

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