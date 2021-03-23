Песков напомнил Евросоюзу о выгоде отношений с Россией

Развитие отношений между Россией и странами Евросоюза на двусторонней основе отвечает взаимным интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Развитие отношений между Россией и странами Евросоюза на двусторонней основе отвечает взаимным интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россияне, по сути, являются такими же европейцами, то есть неотъемлемой частью Европы. В Москве надеются, что рано или поздно осознание этого пробьется через глухую стену непонимания, которая сейчас наблюдается в Брюсселе, отметил представитель Кремля.

Комментируя слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что у России нет отношений с ЕС как с организацией, Песков указал на еще одно высказывание министра. Там речь шла о готовности и заинтересованности нашей страны в выстраивании хороших связей с ЕС на равноправной основе — это очень важное дополнение. Он также напомнил, что ранее это были "очень богатые" отношения, изобиловавшие разными дорожными картами сотрудничества, но все разрушилось по решению Брюсселя.