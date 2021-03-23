Двукратный чемпион FCF MMA погиб в драке

Спортсмен из Северной Осетии по полноконтактному рукопашному бою Алан Хадзиев погиб минувшей ночью в Моздоке.

Спортсмен из Северной Осетии по полноконтактному рукопашному бою Алан Хадзиев погиб минувшей ночью в Моздоке.

Согласно сообщениям СМИ, двукратный чемпион мира по FCF MMA Алан Хадзиев скончался в результате полученных в драке ранений в ресторане "Вегас" в городе Моздок (Северная Осетия). По информации Baza, Хадзиев получил травмы, несовместимые с жизнью. Местному предпринимателю, участвовавшему в потасовке, также не удалось выйти из нее живым. Еще один участник драки в настоящее время находится в реанимации.

"Какой парень был! Вчера еще общался с ним… Как же так? Соболезную всем родным, да и всем нам соболезную! Еще много хорошего мог сделать!" — прокомментировал случившееся бывший и. о. главы администрации Моздокского района Олег Хабалов.

Напомним, Хадзиев выступал в ММА с 25 лет. Первое его участие прошло на Международном Кубке Содружества в Кисловодске в октябре 2015 года.