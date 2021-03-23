Кремль: Путину не нравится вакцинация "под камерами"

Президент России Владимир Путин не будет прививаться от коронавируса под видеонаблюдением. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не будет прививаться от коронавируса под видеонаблюдением. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что показывать вакцинацию руководителя публично не будут. Россиянам придется поверить на слово, отметил Песков. По его словам, президент сделает прививку до конца дня. Путину не нравится вакцинация "под камерами", констатировал пресс-секретарь. Пока неизвестно, поедет ли президент на прием или дождется визита врача.