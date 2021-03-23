Роспотребнадзор оценил перспективу повторной вакцинации "Спутником V"

Повторная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V", вероятно, будет невозможна. Об этом заявила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Повторная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V", вероятно, будет невозможна. Об этом заявила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Российская вакцина дает длительный и достаточно высокий подъем уровня антител к COVID-19. По мнению специалиста, ревакцинация этим же препаратом будет невозможна, так как одновременно вводятся аденовирусы. Повторная прививка с таким же составом может сделать так, что ее компоненты начнут разрушаться под действием тех антител, которые сохранились в организме.

При этом можно будет вакцинироваться другими препаратами от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". В любом случае вопрос выбора остается за врачом, так как подобные процессы индивидуальны.