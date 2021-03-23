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12:57   23 Марта 2021
Политика

Якутский депутат Парахин получит мандат Госдумы от ЛДПР

Якутский депутат Парахин получит мандат Госдумы от ЛДПР

Депутат якутского госсобрания Гаврил Парахин получит мандат Госдумы от коллеги из ЛДПР Александра Курдюмова. Об этом сообщил близкий к руководству фракции источник.

Парахин является руководителем партии в Ил Тумэне и народным депутатом Якутии V и VI созывов. Политик баллотировался на пост главы Якутска в 2017 году. Александр Курдюмов "с высокой долей вероятности" отдаст ему свой мандат, утверждает источник в беседе с изданием "Коммерсантъ". Такое решение принималось из-за приоритета проблем Дальнего Востока в партии.

Курдюмов будет работать в Центризбиркоме. Депутат оказался в списке из пяти кандидатов от Госдумы для работы в ЦИК нового созыва по инициативе ЛДПР.

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#госдума #лдпр #Парахин

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