Якутский депутат Парахин получит мандат Госдумы от ЛДПР

Депутат якутского госсобрания Гаврил Парахин получит мандат Госдумы от коллеги из ЛДПР Александра Курдюмова. Об этом сообщил близкий к руководству фракции источник.

Депутат якутского госсобрания Гаврил Парахин получит мандат Госдумы от коллеги из ЛДПР Александра Курдюмова. Об этом сообщил близкий к руководству фракции источник.

Парахин является руководителем партии в Ил Тумэне и народным депутатом Якутии V и VI созывов. Политик баллотировался на пост главы Якутска в 2017 году. Александр Курдюмов "с высокой долей вероятности" отдаст ему свой мандат, утверждает источник в беседе с изданием "Коммерсантъ". Такое решение принималось из-за приоритета проблем Дальнего Востока в партии.

Курдюмов будет работать в Центризбиркоме. Депутат оказался в списке из пяти кандидатов от Госдумы для работы в ЦИК нового созыва по инициативе ЛДПР.