Арестованный губернатор Белозерцев не признал вину в получении взятки

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не считает себя виновным в получении взятки, сообщила член ОНК Марина Литвинович, навестившая его в изоляторе.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не считает себя виновным в получении взятки, сообщила член ОНК Марина Литвинович, навестившая его в изоляторе.

Однако Белозерцев подтвердил, что получал в подарок от бизнесмена Бориса Шпигеля дорогостоящие часы. В настоящее время губернатор находится в изоляторе на Петровке, в скором времени его перевезут в СИЗО. Ранее суд Москвы арестовал фигуранта до 20 мая.

Следствие считает, что обвиняемый в течение прошлого года получал от Шпигеля взятки в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей. Взамен Белозерцев предоставлял компании "Биотэк" преимущества при заключении госконтрактов.

По словам Литвинович, Белозерцев содержится в камере один. Фигурант чувствует себя удовлетворительно, ему предоставляют все необходимые лекарства.