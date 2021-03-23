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12:47   23 Марта 2021
Экономика

Минтруд упростил процедуру социальной доплаты к пенсии

Минтруд упростил процедуру социальной доплаты к пенсии

Пенсионерам больше не нужно будет писать заявление для социальной доплаты к пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Соответствующее изменение вступит в силу 1 января 2022 года. Теперь социальная доплата к пенсии будет устанавливаться автоматически.

Стоит отметить, что ведомство также утвердит алгоритм действий территориальных органов ПФР при обмене сведениями с региональными уполномоченными органами исполнительной власти.

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