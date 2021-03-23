Минтруд упростил процедуру социальной доплаты к пенсии

Пенсионерам больше не нужно будет писать заявление для социальной доплаты к пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Пенсионерам больше не нужно будет писать заявление для социальной доплаты к пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Соответствующее изменение вступит в силу 1 января 2022 года. Теперь социальная доплата к пенсии будет устанавливаться автоматически.

Стоит отметить, что ведомство также утвердит алгоритм действий территориальных органов ПФР при обмене сведениями с региональными уполномоченными органами исполнительной власти.