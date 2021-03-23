12:47 23 Марта 2021Экономика
Минтруд упростил процедуру социальной доплаты к пенсии
Пенсионерам больше не нужно будет писать заявление для социальной доплаты к пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Пенсионерам больше не нужно будет писать заявление для социальной доплаты к пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Соответствующее изменение вступит в силу 1 января 2022 года. Теперь социальная доплата к пенсии будет устанавливаться автоматически.
Стоит отметить, что ведомство также утвердит алгоритм действий территориальных органов ПФР при обмене сведениями с региональными уполномоченными органами исполнительной власти.