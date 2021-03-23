Американские власти впервые согласовали выплату средств жертвам расовой дискриминации

Жители американского города Эванстон в штате Иллинойс первыми в США получат компенсации из-за расовой дискриминации. Трансляция голосования властей велась на сайте горсовета.

Жители американского города Эванстон в штате Иллинойс первыми в США получат компенсации из-за расовой дискриминации. Трансляция голосования властей велась на сайте горсовета.

Отмечается, что средства будут выделены из организованного властями Эванстона в 2019 году Фонда репараций, который предназначен для афроамериканцев, живших в городе в 20-м веке.

Также фонд предназначен для их потомков, оказавшихся с точки зрения жилья в неравном положении в сравнении с остальным населением Эванстона. Предполагается, что на протяжении 10 лет власти города, население которого не превышает 75 тыс. человек, распределят 10 млн долларов.

Ранее председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что состояние экономики Соединенных Штатов, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, улучшилось, но до полного восстановления еще далеко.