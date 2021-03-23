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12:44   23 Марта 2021
Происшествия

Огромный фонтан кипятка забил из-под земли в центре Петербурга

Огромный фонтан кипятка забил из-под земли в центре Петербурга

На Исполкомской улице прорвало трубопровод. В результате струя горячей воды забила из-под земли и поднялась до высоты девятиэтажного здания.

По данным экстренных служб, из-за прорыва может обвалиться грунт и асфальтовое покрытие. Сейчас для устранения коммунальной аварии на место приехали специалисты. Рядом со зданием комитета по транспорту перекрыли движение.

В соцсетях опубликовали видео инцидента. На них видно, что улица оказались заполнена паром. В результате случившегося, по словам очевидцев, пострадали припаркованные рядом автомобили. "Мерседес" окатило горячей водой и побило камнями.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Данных о пострадавших людях не приводится.

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