Огромный фонтан кипятка забил из-под земли в центре Петербурга

На Исполкомской улице прорвало трубопровод. В результате струя горячей воды забила из-под земли и поднялась до высоты девятиэтажного здания.

На Исполкомской улице прорвало трубопровод. В результате струя горячей воды забила из-под земли и поднялась до высоты девятиэтажного здания.

По данным экстренных служб, из-за прорыва может обвалиться грунт и асфальтовое покрытие. Сейчас для устранения коммунальной аварии на место приехали специалисты. Рядом со зданием комитета по транспорту перекрыли движение.

В соцсетях опубликовали видео инцидента. На них видно, что улица оказались заполнена паром. В результате случившегося, по словам очевидцев, пострадали припаркованные рядом автомобили. "Мерседес" окатило горячей водой и побило камнями.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Данных о пострадавших людях не приводится.