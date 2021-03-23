12:44 23 Марта 2021Происшествия
Огромный фонтан кипятка забил из-под земли в центре Петербурга
На Исполкомской улице прорвало трубопровод. В результате струя горячей воды забила из-под земли и поднялась до высоты девятиэтажного здания.
На Исполкомской улице прорвало трубопровод. В результате струя горячей воды забила из-под земли и поднялась до высоты девятиэтажного здания.
По данным экстренных служб, из-за прорыва может обвалиться грунт и асфальтовое покрытие. Сейчас для устранения коммунальной аварии на место приехали специалисты. Рядом со зданием комитета по транспорту перекрыли движение.
В соцсетях опубликовали видео инцидента. На них видно, что улица оказались заполнена паром. В результате случившегося, по словам очевидцев, пострадали припаркованные рядом автомобили. "Мерседес" окатило горячей водой и побило камнями.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Данных о пострадавших людях не приводится.