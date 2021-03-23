Водитель иномарки врезался в фуру и погиб в Алтайском крае

Один человек погиб в лобовом ДТП с большегрузом в Алтайском крае. Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи.

Один человек погиб в лобовом ДТП с большегрузом в Алтайском крае. Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи.

Смертельная авария произошла на 79 километре дороги А-322 в Топчихинском районе. Мужчина за рулем Honda CR-V двигался в сторону Алейска. По предварительным данным, шофер не справился с управлением и врезался в грузовик МАЗ с прицепом.

Водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть мужчины. Сотрудники ГИБДД работали на месте происшествия, детали аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.