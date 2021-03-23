Воронежские власти распорядились ликвидировать агентство по инновациям

Глава Воронежской области Александр Гусев подписал указ о ликвидации "Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов" (АИР).

Глава Воронежской области Александр Гусев подписал указ о ликвидации "Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов" (АИР).

Контроль за исполнением распоряжения будет осуществлять первый заместитель главы региона Виталий Шабалатов. Департамент экономического развития должен определить порядок и сроки ликвидации, а также утвердить состав соответствующей комиссии.

В декабре 2020 года Гусев информировал о планах объединить АИР с агентством по привлечению инвестиций. В марте предыдущего года бывший руководитель Алексей Антиликаторов АИР был задержан по подозрению в получении взятки. После его ухода агентство сменило четырех директоров.

Ранее СМИ сообщали об открытии в Воронеже бесплатного проката медицинского оборудования для реабилитации детей. Инициатором проекта является врач Елена Степанова.