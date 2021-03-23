Руководитель исполкома самарского отделения ЕР Холин покинул свой пост

Глава исполкома самарского отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Холин ушел с должности. Политик планирует участвовать в праймериз ЕР.

Глава исполкома самарского отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Холин ушел с должности. Политик планирует участвовать в праймериз ЕР.

Холин собирается попробовать свои силы на осенних выборах в Госдуму. Партия запустила предварительное голосование во всех округах. Оно пройдет по максимально открытой модели.

Исполнять обязанности главы исполкома будет первый заместитель Холина. Сейчас кандидатуру нового руководителя на постоянной основе рассматривают в Москве.

Ранее депутат ГД Оксана Пушкина рассказала о своих планах на грядущие сентябрьские выборы. По словам парламентария, она не будет принимать в них участия.