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12:29   23 Марта 2021
Политика

Руководитель исполкома самарского отделения ЕР Холин покинул свой пост

Руководитель исполкома самарского отделения ЕР Холин покинул свой пост

Глава исполкома самарского отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Холин ушел с должности. Политик планирует участвовать в праймериз ЕР.

Холин собирается попробовать свои силы на осенних выборах в Госдуму. Партия запустила предварительное голосование во всех округах. Оно пройдет по максимально открытой модели.

Исполнять обязанности главы исполкома будет первый заместитель Холина. Сейчас кандидатуру нового руководителя на постоянной основе рассматривают в Москве.

Ранее депутат ГД Оксана Пушкина рассказала о своих планах на грядущие сентябрьские выборы. По словам парламентария, она не будет принимать в них участия.

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#госдума #единая россия #Дмитрий Холин

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