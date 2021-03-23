В МВД Москвы рассказали подробности убийства зятя по заказу тестя

Мужчина, заказавший убийство своего зятя в столице РФ, заплатил киллерам 50 тыс. долларов, заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Мужчина, заказавший убийство своего зятя в столице РФ, заплатил киллерам 50 тыс. долларов, заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Правоохранителям стали известны личности тех, кто совершил и заказал убийство москвича. В ходе мероприятий, направленных на поиск злоумышленников, были задержаны пять человек, среди которых тесть погибшего. По данным следствия, мужчина заплатил киллерам за убийство зятя 50 тыс. долларов, отметил Васенин в беседе с журналистами.

Нападение на жителя столицы РФ произошло 4 марта возле одного из домов на улице Маршала Тухачевского. Злоумышленники, нанятые тестем мужчины, похитили его, после чего задушили жертву эластичным бинтом в гараже.