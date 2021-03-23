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12:27   23 Марта 2021
Политика

Цыбикова стала первым заместителем министра здравоохранения Бурятии

Цыбикова стала первым заместителем министра здравоохранения Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении на пост первого заместителя министра здравоохранения региона Людмилы Цыбиковой.

Стоит отметить, что до назначения на должность она выполняла обязанности главы республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями "Светлый".

Прежним первым замминистра здравоохранения Бурятии была Наталья Бухольцева. Она покинула должность после возбуждения уголовного производства по делу о служебном подлоге.

Ранее стало известно, что в Бурятии прошли учения войск ПВО с применением зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетных комплексов "Бук". В рамках мероприятия российские военнослужащие уничтожили воздушные цели предполагаемого противника.

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#бурятия #минздрав #Цыбикова

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