Цыбикова стала первым заместителем министра здравоохранения Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении на пост первого заместителя министра здравоохранения региона Людмилы Цыбиковой.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении на пост первого заместителя министра здравоохранения региона Людмилы Цыбиковой.

Стоит отметить, что до назначения на должность она выполняла обязанности главы республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями "Светлый".

Прежним первым замминистра здравоохранения Бурятии была Наталья Бухольцева. Она покинула должность после возбуждения уголовного производства по делу о служебном подлоге.

Ранее стало известно, что в Бурятии прошли учения войск ПВО с применением зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетных комплексов "Бук". В рамках мероприятия российские военнослужащие уничтожили воздушные цели предполагаемого противника.