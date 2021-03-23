Судебный процесс по делу Соболь перенесли во второй раз

Заседание по делу о вторжении юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь в квартиру пенсионерки вновь перенесли . Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

Заседание по делу о вторжении юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь в квартиру пенсионерки вновь перенесли . Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

Перовский районный суд Москвы вернул дело на рассмотрение в мировой суд из-за технической ошибки в постановлении. Прокурор обратил внимание, что вместо части 2 в постановлении указана часть 1 статьи 139 УК РФ, объяснил Воронин. Новое заседание может быть назначено на следующую неделю, добавил он.

Аналогичная ситуация произошла 10 марта — рассмотрение дела перенесли на 23 марта из-за ошибки в постановлении о назначении слушания, однако в назначенный день оно вновь было перенесено.