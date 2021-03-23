Более десяти депутатов в Якутии выступили против сокращения парламента

Сразу 12 депутатов и общественных деятелей в Якутии выступили против реформы по сокращению числа чиновников и парламентариев.

Сразу 12 депутатов и общественных деятелей в Якутии выступили против реформы по сокращению числа чиновников и парламентариев.

Отмечается, что оптимизацию Госсобрания Якутии начал глава региона Айсен Николаев в конце прошлого года. Согласно данным агентства SakhaDay, в инициативную группу против сокращения парламента вошли сами депутаты и общественники.

Федеральный закон гласит, что региональных депутатов при числе избирателей от 500 тысяч до одного млн человек должно составлять от 25 до 70. Сейчас в парламенте насчитывается 70 депутатов. Но начатая Николаевым инициатива по сокращению аппарата включает пункты по сокращению числа парламентариев. По предложению главы Якутии, в Госсовете должны работать 35 человек, а остальной аппарат нужно оптимизировать.

Ранее в Якутии и Хакасии продлили режим ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.