Россиянам рассказали, какая погода будет весной и летом

Температура воздуха в России этой весной и летом будет около или выше климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха в России этой весной и летом будет около или выше климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Подобные температурные показатели будут наблюдаться практически во всех российских регионах. Выше нормы установится погода в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах уже в апреле. Температурный фон в европейской части страны прогнозируется в пределах нормы. Жителей южных территорий может ждать выпадение избыточного количества осадков, сообщает "Интерфакс".