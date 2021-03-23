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12:23   23 Марта 2021
Общество

Россиянам рассказали, какая погода будет весной и летом

Россиянам рассказали, какая погода будет весной и летом

Температура воздуха в России этой весной и летом будет около или выше климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Подобные температурные показатели будут наблюдаться практически во всех российских регионах. Выше нормы установится погода в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах уже в апреле. Температурный фон в европейской части страны прогнозируется в пределах нормы. Жителей южных территорий может ждать выпадение избыточного количества осадков, сообщает "Интерфакс".

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