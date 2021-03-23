В ЛНР сообщили, что количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось в пять раз

Число обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе увеличилось в пять раз за последний месяц, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

Число обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе увеличилось в пять раз за последний месяц, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

Представители Луганской Народной Республики (ЛНР) считают, что Киев готов отказаться от бессрочного перемирия в Донбассе. После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля количество обстрелов бойцами ВСУ территорий ЛДНР увеличилось в пять раз, отметили в ЛНР.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала подтягивание Украиной более 200 единиц тяжелой техники к линии соприкосновения", — заявил Мирошник.

В ЛНР уверены, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак связался с послами стран "Большой семерки" и рассказал свою версию переговоров.

"Он заявил, что "украинская сторона готова в любое время к проведению дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений и возвращению к обеспечению безусловного режима прекращения огня, чтобы потом двигаться дальше к установлению мира на Донбассе"", — отметил представитель ЛНР.

Мирошник подчеркнул, что с момента принятия дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе 27 июля 2020 года Украина не приняла ни одного акта, который был бы направлен на урегулирование конфликта. Допмеры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.