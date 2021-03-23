Сын Михаила Круга вступил в ЛДПР

Партийный билет Александр Круг получил из рук лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский вручил партийный билет сыну известного шансонье Михаила Круга — Александру, сообщает телеграм-канал РИА Новости «Раньше всех. Ну почти».

«Обещали в конце года выдавать электронные паспорта, но мы вот уже. Поздравляю тебя», – цитирует Жириновского РИА Новости.

Покойный отец новоиспеченного либерал-демократа ранее состоял в партии и был помощником Жириновского. Фото удостоверения на имя Михаила Воробьева (настоящая фамилия известного исполнителя), выданного 26 октября 2000 года, ранее опубликовал в Facebook депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Михаила Круга застрелили 1 июля 2002 года в своем доме в одном из поселков, входящих в состав города Тверь.