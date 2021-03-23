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12:14   23 Марта 2021
Политика

Входящий в "Росатом" завод "Маяк" возглавил экс-зампред челябинского Заксобрания

Входящий в "Росатом" завод "Маяк" возглавил экс-зампред челябинского Заксобрания

Бывший заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров назначен директором приборно-механического завода "Маяк".

Он является известным в регионе политиком и промышленником. На протяжении нескольких созывов Захаров был депутатом законодательного собрания области. В 2003 году он получил звание "Лучший менеджер России".

С 2011 по 2020 годы возглавлял Челябинское региональное отделение "Деловой России", являлся вице-спикером, руководил комитетом по экономической политике и предпринимательству.

Ранее в пресс-службе входящего в "Росатом" концерна "Росэнергоатом" сообщили о введении в эксплуатацию нового энергоблока на Ленинградской АЭС.

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