В медиацентре «Патриот» проведут эфир на тему борьбы с коррупцией в России

Конференцию под названием «Борьба с коррупцией в России — кто кого?» проведут во вторник, 23 марта, в 12:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот».

Конференцию под названием «Борьба с коррупцией в России — кто кого?» проведут во вторник, 23 марта, в 12:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот».

В рамках эфира участники обсудят вопрос о возвращении смертной казни за коррупционные преступления, а также ближайшие изменения в антикоррупционном законодательстве России. Кроме того, специалисты обсудят реакцию чиновников на требование обязательного декларирования как доходов, так и расходов.

Также они поговорят о том, насколько публикация в СМИ видео арестов губернаторов и других высших должностных лиц помогает бороться с коррупцией. На вопросы всех желающих ответят юристы, ветеринары, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики и журналисты. Полный список тем можно увидеть на сайте ФАН.

Прямой эфир пройдет здесь. Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) пригласили поучаствовать в мероприятии журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.